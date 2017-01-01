Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа

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В урочистостях візьмуть участь майже мільйон осіб

У п'ятницю, 20 січня, у Вашингтоні розпочалась церемонія інавгурації новообраного президента Америки Дональда Трампа.

Офіційна частина розпочалась о 15:30 за київським часом.

Відкриває офіційну частину церемонії оркестр морських піхотинців, який також називають «особистим президентським оркестром».

Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія.

Після присяги Дональд Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими.

15:30 – Дональд Трамп відвідає службу у церкві Святого Іоанна навпроти Білого дому.

16:30 - Після служби Дональд Трамп на автомобілі від'їде від церкви Святого Іоанна до Білого дому, де його зустріне Президент США Барак Обама. Як очікується, подружжя колишнього та новообраного президента матимуть приватну зустріч.

17:30 - Після зустрічі обидва подружжя вийдуть з Білого дому і різними автомобілями у кортежі відправляться до будівлі Капітолія, де Дональд Трамп складатиме присягу.

18:25 – Початок церемонії присяги. Урочистості розпочнуться біля західного входу до Капітолію.

18:45 – Клятва новообраного віце-президента США Майкла Пенса.

19:00 – Клятва новообраного президента США.

Після того, як Дональд Трамп і обраний віце-президент Майк Пенс присягнуть на Біблії, новий глава США звернеться до нації з інавгураційною промовою.

21:30 - Після церемонії інавгурації Дональд Трамп супроводить Барака і Мішель Обаму до східного входу до Капітолія, звідки подружжя відлетить на гелікоптері на військову базу Ендрюс.

Президент, якого привели до присяги, підпише перші укази. Далі відбудеться обід у Капітолії.

22:00 - Після урочистостей у Капітолії інавґураційний парад рушить до Білого дому. Дональд Трамп прибуде до Білого дому і там з трибуни спостерігатиме за парадом.

00:00 – Завершення параду. Після цього Дональд Трамп зайде у будівлю Білого дому уже як президент США.

02:25 – 05:00 – Офіційний бал на честь нового президента США.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 році у США відбулися вибори президента. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на виборах.

Так, Трамп вже набрав 274 із 270 голосів, необхідних для перемоги, а його суперниця, кандидат від демократів Хілларі Клінтон, – 215 голосів.

Як повідомлялося, найбагатші люди світу втратили мільярди після перемоги Трампа

Після перемоги скандального республіканця в США розпочались протести проти президентства Трампа.

Також відомо, що Трамп поїде до Росії після інавгурації.

24 листопада стало відомо, що Клінтон випередила Трампа на два мільйони голосів, але результати виборів не скасують.

Як відомо, Трамп збирається піти з бізнесу.

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