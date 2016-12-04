Чалий пояснив, чому Пентагон дав Україні лише $150 мільйонів

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Валерій Чалий

Дипломат запевняє, що ця допомога розрахована на півроку

Посол України у США Валерій Чалий вирішив пояснити, чому нижня палата американського Конгресу схвалила лише $150 млн допомоги у сфері безпеки для України з передбачених раніше $350 млн.

Про це він написав у Фейсбуці.

«Так це зрада чи перемога? 8 березня ц.р. Палата представників Конгресу США схвалила проект Закону про асигнування на потреби Пентагону на 2017 рік. Згідно з документом, на допомогу Україні у сфері безпеки і оборони виділяється $150 млн у рамках американського бюджетного 2017 року», - нагадав Чалий.

Він зазначив, що бюджетний рік у США завершується 30 вересня, а виділені Україні $150 млн стануть доступними після того, як закон буде затверджений Сенатом та підписаний президентом США.

«Тобто кошти, що виділяються для України, розраховані на використання упродовж не року, а, фактично, шести місяців. І це вже абсолютно КОНКРЕТНІ кошти під абсолютно РЕАЛЬНІ контракти», - підкреслив український посол.

Він зауважив, що ці гроші підуть на фінансування проектів допомоги для ЗС України, у тому числі, підготовки військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, постачання летальної зброї оборонного характеру (в разі відповідного рішення). Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку силових структур України.

Водночас, посол підкреслив, що $150 млн є лише частиною коштів від загальної суми $350 млн, передбачених для України в законі про бюджет США на 2017 рік.

«Фактичний розподіл зазначених $350 млн триватиме й після 1 жовтня 2017 року. Але правда і в тому, що це не відбудеться автоматично», - зауважив дипломат.

За його словами, українська сторона продовжує працювати з адміністрацією та Конгресом США з метою максимального використання потенціалу фінансової допомоги США.

Чалий також нагадав, що допомога США для України у сфері безпеки складається не тільки з бюджету Пентагону, але також включає асигнування Держдепартаменту США, які поки що не ухвалені.

«Тобто, говорити про остаточні обсяги американської безпекової допомоги для України можливо буде лише після завершення бюджетного процесу», - підкреслив він.

Нагадаємо, Палата представників США 8 березня переважною більшістю голосів затвердила законопроект про фінансування військових витрат, що передбачає спрямування 578 млрд дол. на американські збройні сили, закладаючи основу для істотного збільшення бюджету Пентагону, і 150 млн доларів допомоги Україні.