Частина квитків на «Євробачення-2017» виявилися недійсними (ФОТО)

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Євробачення-2017

Текст умов перебування на події «Євробачення-2017», зазначений в електронному квитку, зливається зі штрих-кодом, який необхідний для активації електронного квитка

Фанатам конкурсу «Євробачення» надіслали недійсні електронні квитки. Про це у коментарі Українським Новинам розповіли учасники фан-клубу OGAE Ukraine.

За словами єврофанів, вони придбали квитки в перший день продажу, простоявши в електронній черзі близько трьох годин. Однак квитки, які прийшли на електронну пошту, були пошкоджені.

Текст умов перебування на події «Євробачення-2017», зазначений в електронному квитку, зливається зі штрих-кодом, який необхідний для активації електронного квитка.

В результаті єврофанам довелося зателефонувати на гарячу лінію Concert.ua, де визнали помилку, називаючи причиною велику завантаженість сайту. Нові квитки були відправлені на пошту вже через 15 хвилин.

«Наполегливо просимо всіх українців, які купили квитки на «Євробачення-2017», перевірити свої штрих-коди і у разі виявлення подібної проблеми - звертатися на гарячу лінію головного сайту продажу квитків на европодію», - заявляє фан-клуб.

Нагадаємо, продаж квитків стартував 14 лютого. Станом на сьогодні, 16 лютого, вже продано 9384 квитки на події пісенного конкурсу.

Придбати квитки можна тут.

Як відомо, 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

30 січня Україна презентувала емблему і слоган «Євробачення-2017».

Як повідомлялося, частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення «Євробачення-2017», заявила про вихід із проекту через зміни у кошторисі конкурсу, зокрема через непрозоре проведення тендерів. За словами першого заступника генерального директора НСТУ Олександра Харебіна, це сталося після призначення нового керівництва, яке почало блокувати роботу команди організаторів.