Чехія готова прийняти майже вісім тисяч українських заробітчан

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Наразі Чехії перш за все потрібні працівники середньої й нижчої кваліфікації

Уряд Чехії восьмого лютого ухвалив рішення про дворазове збільшення кількості працівників з України, повідомляє Крим.Реалії.

За словами голови чеського МЗС Любомира Заоралека, квота зросте з нинішніх 3 тисяч 800 на приблизно таку ж кількість. Буде збільшена й кількість працівників у Генеральному консульстві Чехії у Львові і у Міністерстві внутрішніх справ, які займаються оформленням працевлаштування українців, повідомив Заоралек.

За інформацією Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії, на чеському ринку праці відчувається гострий брак робочої сили. Чехії перш за все потрібні працівники середньої й нижчої кваліфікації.

Раніше цього тижня Конфедерація союзів працедавців і підприємців Чехії звернулась з листом до уряду, щоб він допоміг з робочою силою з України.