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Згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тисяч осіб протягом двох років

Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу

Чехія має намір відмовитися від прийому біженців за квотами Європейського союзу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованец, передає агентство Anadolu.

За його словами, поки що Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу. Однак країна хоче припинити прийом незважаючи на загрозу санкцій з боку ЄС.

«По мірі перевірки всіх інших біженців ми приходимо до висновку, що не можемо прийняти кого-небудь ще», — зазначив Хованец.

Зазначається, що згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тисяч осіб протягом двох років.