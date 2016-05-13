Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС
- Сьогодні, 03:28
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Чеський уряд вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Чеський уряд у понеділок, 5 червня, вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців. Саме у вересні має завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлено квоти на прийом мігрантів.
МВС Чехії пояснило відмову брати участь у програмі по перерозподілу мігрантів тим, що «система розподілу біженців не працює» і «ситуація з безпекою змінилася» на тлі останніх терактів в Європі.
Згідно з квотами, Чехія мала прийняти 2691 прохача притулку з 120 000, які цього потребують. У вересні 2015 року разом з Угорщиною, Румунією та Словаччиною країна проголосувала проти квот на біженців, проте потім заявила про готовність виконати ці вимоги.