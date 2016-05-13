Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС

Чеський уряд вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців

Офіційна Прага виступила проти рішення Брюсселя про справедливий розподіл біженців на теренах Євросоюзу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Чеський уряд у понеділок, 5 червня, вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців. Саме у вересні має завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлено квоти на прийом мігрантів.

МВС Чехії пояснило відмову брати участь у програмі по перерозподілу мігрантів тим, що «система розподілу біженців не працює» і «ситуація з безпекою змінилася» на тлі останніх терактів в Європі.

Згідно з квотами, Чехія мала прийняти 2691 прохача притулку з 120 000, які цього потребують. У вересні 2015 року разом з Угорщиною, Румунією та Словаччиною країна проголосувала проти квот на біженців, проте потім заявила про готовність виконати ці вимоги.