«Чекаємо з розпростертими обіймами». Польща привітала українців з безвізом

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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський

Міністр закордонних справ запросив українців до Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський привітав українців з введенням безвізового режиму з ЄС і запросив відвідати Польщу. Звернення глави польського МЗС розміщене на офіційному YouTube-каналі зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що під час Революції гідності українці вибрали Європу і їх готові прийняти «з розпростертими обіймами».

«Це важливий і радісний момент для відносин Євросоюзу та України. Сердечно запрошуємо відвідати Польщу та інші країни Шенгенської зони», - сказав Ващиковський.

Нагадаємо, в Страсбурзі відбулася церемонія підписання законодавчого рішення про введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

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