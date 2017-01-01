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    «Чекаємо з розпростертими обіймами». Польща привітала українців з безвізом

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    Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський
    Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський

    Міністр закордонних справ запросив українців до Польщі

    Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський привітав українців з введенням безвізового режиму з ЄС і запросив відвідати Польщу. Звернення глави польського МЗС розміщене на офіційному YouTube-каналі зовнішньополітичного відомства.

    Він зазначив, що під час Революції гідності українці вибрали Європу і їх готові прийняти «з розпростертими обіймами».

    «Це важливий і радісний момент для відносин Євросоюзу та України. Сердечно запрошуємо відвідати Польщу та інші країни Шенгенської зони», - сказав Ващиковський.

    Нагадаємо, в Страсбурзі відбулася церемонія підписання законодавчого рішення про введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

    Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.

    Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.

    Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

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