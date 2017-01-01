«Чекаємо з розпростертими обіймами». Польща привітала українців з безвізом
- Сьогодні, 16:10
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Міністр закордонних справ запросив українців до Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський привітав українців з введенням безвізового режиму з ЄС і запросив відвідати Польщу. Звернення глави польського МЗС розміщене на офіційному YouTube-каналі зовнішньополітичного відомства.
Він зазначив, що під час Революції гідності українці вибрали Європу і їх готові прийняти «з розпростертими обіймами».
«Це важливий і радісний момент для відносин Євросоюзу та України. Сердечно запрошуємо відвідати Польщу та інші країни Шенгенської зони», - сказав Ващиковський.
Нагадаємо, в Страсбурзі відбулася церемонія підписання законодавчого рішення про введення Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.
Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС.
Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.
17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.
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