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    Чемпіона світу з тайського боксу розшукують за вербування російських спортсменів в ІДІЛ

    • Сьогодні, 12:55
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    Дворазовий чемпіон світу з MMA і тайського боксу Салахатдін Аюпов оголошений в розшук.

    Бійця з Казахстану спецслужби підозрюють у вербуванні російських спортсменів для терористичного угрупування «Ісламська держава».

    У ФСБ Росії з'явилися дані про те, що 43-річний Аюпов вступив в ІДІЛ і займався вербуванням під час зборів і світових чемпіонатів, повідомляє Life.ru. Ініціаторами розшуку стали спецслужби Красноярського краю, куди Аюпов приїжджав на змагання кілька років тому.

    Сам Аюпов свою причетність до терористів заперечує: «Я дійсно десь три роки тому був у Красноярську на змаганнях, ні до чого такого я не причетний. Я живу зараз у Казахстані і сподіваюся, все це помилка. Я не маю ніякого відношення до екстремістів».

    Відзначимо, що Аюпов є одним з основних організаторів боїв MMA на території СНД.

    бокс MMA
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