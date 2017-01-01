Чемпіона світу з тайського боксу розшукують за вербування російських спортсменів в ІДІЛ

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Дворазовий чемпіон світу з MMA і тайського боксу Салахатдін Аюпов оголошений в розшук.

Бійця з Казахстану спецслужби підозрюють у вербуванні російських спортсменів для терористичного угрупування «Ісламська держава».

У ФСБ Росії з'явилися дані про те, що 43-річний Аюпов вступив в ІДІЛ і займався вербуванням під час зборів і світових чемпіонатів, повідомляє Life.ru. Ініціаторами розшуку стали спецслужби Красноярського краю, куди Аюпов приїжджав на змагання кілька років тому.

Сам Аюпов свою причетність до терористів заперечує: «Я дійсно десь три роки тому був у Красноярську на змаганнях, ні до чого такого я не причетний. Я живу зараз у Казахстані і сподіваюся, все це помилка. Я не маю ніякого відношення до екстремістів».

Відзначимо, що Аюпов є одним з основних організаторів боїв MMA на території СНД.