Черепно-мозкова травма та переламаний ніс. Так чеченські футболісти помстилися суперникам по полю

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Після невеликої сутички, що сталася у другому таймі, на полі почалася масова бійка

Поліція, за словами очевидці, вирішила не чіпати розлючених футболістів

Матч російської Національної студентської ліги завершився масовою бійкою.

Розпочали заворушення футболісти Чеченського державного університету (Грозний), які з кулаками накинулися на гравця команди Уральського федерального університету (Єкатеринбург), передає «Бегемот» з посиланням на «Апостроф».

Після невеликої сутички, що сталася у другому таймі, на полі почалася масова бійка. В результаті бійки травми отримали кілька гравців Єкатеринбурзького вишу.

«Одного з постраждалих відвезли в лікарню - сказали, що закрита черепно-мозкова травма і перелом носа. Крім того, від ударів болять живіт і спина, хоча синців на тілі майже не залишилося. У підсумку Саша залишається лікуватися в Москві, через чотири дні йому будуть вправляти ніс, а ми скоро відлітаємо в Єкатеринбург. Ми повели команду в роздягальню, медичний штаб намагався зупинити кров Тарасову, поки їхала швидка. Тим часом чеченці, навіть не помившись, відразу сіли в автобус і поїхали», - прокоментував ситуацію прес-аташе збірної УрФУ з футболу Павло Зорапетян.

За його словами, поліція, яка перебувала на стадіоні, нікого не затримала.

«Потім приїхав ще один полк поліцейських - сказали: «Як ви взагалі могли їх відпустити?!». Потім заповнили протокол, опитали наших футболістів. Сказали, що взагалі-то збірну ЧДУ потрібно знімати зі змагань за таке», - сказав Зорапетян.