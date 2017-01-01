Через 2-3 місяці закінчується строк притягнення «суддів Майдану» до відповідальності, - адвокат

Вища рада правосуддя зобов’язана прискорити розгляд справ «суддів Майдану», зазначив Маселко

Вища рада правосуддя, створена на заміну Вищій раді юстиції, може і зобов’язана прискорити розгляд справ суддів, котрі засуджували учасників акцій протесту на Майдані.

Про це в ефірі Громадського розказав адвокат, член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

«Вона зобов’язана у максимально короткий термін всі ці справи розглянути, тому що через 2-3 місяці закінчується строк притягнення цих суддів до відповідальності», – сказав він.

За його словами, зараз змінено процедуру розгляду подібних справ, для яких раніше була необхідна присутність всіх членів Вищої ради юстиції, і через це на розгляд однієї справи витрачалось багато часу.

«Зараз у Вищій раді правосуддя передбачено так звані палати. Вона розбивається на 4 палати по 5 членів, і відповідно – може розглядати 4 справи одночасно», – сказав Маселко.

При цьому він зауважив, що наразі є можливість створити лише 3 палати, оскільки до складу Вищої ради правосуддя ще не обрано 6 членів.

Крім цього член Громадської ради доброчесності Роман Маселко розказав про відмінності у повноваженнях нового органу, про посилення ролі громадськості у контролі за якістю суддівського корпусу в Україні, про спрощення процедури звільнення суддів, і чому європейці не розуміють, що українські судді не зможуть самі очистити свої ряди.