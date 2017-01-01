Через 40 років в Україні залишиться лише 60% працездатних громадян, - МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частка працездатного населення (населення віком 15-64 років) в загальній чисельності населення в Україні, як очікується, знизиться з 70 відсотків у 2015 році до менш ніж 60 відсотків у 2060 році

Частка працездатного населення в Україні знизиться з 70% у 2015 році до менш як 60% у 2060 році. Про це йдеться в дослідженні, розміщеному на сайті Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні.

Як зазначається у дослідженні МВФ, частка працездатного населення (населення віком 15-64 років) в загальній чисельності населення в Україні, як очікується, знизиться з 70 відсотків у 2015 році до менш ніж 60 відсотків у 2060 році.

Крім того, збільшення частки людей похилого віку в загальній кількості працездатного населення призведе до істотного зниження агрегованого показника частки робочої сили в загальній кількості дорослого населення.

«У порівнянні з іншими країнами світу Україна має дуже низькі показники участі в робочій силі представників старших вікових груп. Наприклад, в Україні у 2014 році середня частка громадян віком 50-59 років в робочій силі складала 63 відсотки у порівнянні з приблизно 75 відсотками у середньому в країнах ОЕСР», - наголосили у МВФ.