Через аварію теплотраси у Херсоні без тепла залишилися кілька багатоповерхівок

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Протягом останніх років Херсонська ТЕЦ є одним з найбільш проблемних теплогенеруючих підприємств обласного центру, йдеться у повідомленні

У Херсоні у Дніпровському районі через порив теплотраси Херсонської ТЕЦ без тепла залишилися 4 багатоповерхівки.

Про це повідомили у четвер в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.

«У Херсоні в результаті пориву тепломережі ТЕЦ по вул. Перекопській 177/2 без тепла залишилися 4 багатоповерхових будинки», - повідомили в департаменті.

ПАТ «Херсонська ТЕЦ» є найбільшим теплогенеруючим підприємством Херсона і обігріває половину міста. Протягом останніх років Херсонська ТЕЦ є також і одним з найбільш проблемних теплогенеруючих підприємств обласного центру. Обладнання на Херсонській теплоелектроцентралі зношене, а проведений ще у 2009 році енергоаудит тепломереж Херсонської ТЕЦ показав, що на той час 54% цих трубопроводів вже не мали запасу робочого ресурсу для подальшої їх експлуатації.

Джерело: Укрінформ