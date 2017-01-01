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    Через аварію теплотраси у Херсоні без тепла залишилися кілька багатоповерхівок

    • Сьогодні, 10:05
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    Протягом останніх років Херсонська ТЕЦ є одним з найбільш проблемних теплогенеруючих підприємств обласного центру, йдеться у повідомленні

    У Херсоні у Дніпровському районі через порив теплотраси Херсонської ТЕЦ без тепла залишилися 4 багатоповерхівки.

    Про це повідомили у четвер в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.

    «У Херсоні в результаті пориву тепломережі ТЕЦ по вул. Перекопській 177/2 без тепла залишилися 4 багатоповерхових будинки», - повідомили в департаменті.

    ПАТ «Херсонська ТЕЦ» є найбільшим теплогенеруючим підприємством Херсона і обігріває половину міста. Протягом останніх років Херсонська ТЕЦ є також і одним з найбільш проблемних теплогенеруючих підприємств обласного центру. Обладнання на Херсонській теплоелектроцентралі зношене, а проведений ще у 2009 році енергоаудит тепломереж Херсонської ТЕЦ показав, що на той час 54% цих трубопроводів вже не мали запасу робочого ресурсу для подальшої їх експлуатації.

    Джерело: Укрінформ

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