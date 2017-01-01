Через банки Британії було «відмито» майже $740 млн російських грошей – Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За оцінками слідчих, до операції було залучено групу з близько 500 осіб

Через найбільші банки Британії пройшли операції з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять російські злочинці, що мають зв'язок із російським урядом та ФСБ.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За даними видання, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays та Coutts є серед 17 банків, що базуються у Великій Британії або мають тут свої відділення, які причетні до схем з відмивання російських грошей.

Документи, що потрапили у розпорядження The Guardian, показують, що принаймні 20 мільярдів доларів було переведено з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками.

Слідчі вважають, що справжня цифра може становити $80 млрд.

Один з високопоставлених посадових осіб, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були, «очевидно, вкрадені або мають кримінальне походження».

Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих та політично впливових росіян за цією операцією.

За їхніми оцінками, до операції було залучено групу з близько 500 осіб. Сюди входять олігархи, московські банкіри та особи, що пов'язані із ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.

«Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, Володимира, був у раді одного з московських банків, що мав рахунки, замішані у шахрайстві», – зазначає видання.

Документи показують, що банки Британії та іноземні банки з філіями у Лондоні, «обробили в операціях» $738 мільйонів «кримінальних грошей з Москви».

Зазначимо, що дані про відмивання грошей через банки у світі було отримано об'єднанням «Проект з розслідування корупції та організованої злочинності» (OCCRP – об'єднання ЗМІ та окремих репортерів, які займаються цією темою) та «Новою газетою» від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian та медіа-партнерами у 32 країнах.

Загалом у документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, у тому числі 1920 операцій, які пройшли через банки Великої Британії та 373 – через банки США.