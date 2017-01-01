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    Через блискавку літак Wizz Air повернувся до Варшави

    • Сьогодні, 09:51
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    Літак Wizz Air
    Літак Wizz Air

    На борту літака було 220 пасажирів

    Блискавка влучила у літак Wizz Air, що летів з Варшави у бельгійський Шарлеруа, внаслідок чого екіпаж вирішив повернутися до Польщі.

    Це сталося напередодні ввечері.

    «В літак Wizz Air, який здійснював переліт за маршрутом Варшава- Шарлеруа, невдовзі після вильоту влучила блискавка. З огляду на заходи безпеки літак повернувся до Варшави», - повідомив речник Wizz Air Габор Васархелі.

    За його словами, повернення літака відбулося без ускладнень, а посадка не була аварійною. На борту літака було 220 пасажирів.

    Авіаперевізник гарантував пасажирам безкоштовну перереєстрацію на інший рейс або повернення коштів.

    Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air влітку запускає нові рейси з України

    Джерело: Укрінформ

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