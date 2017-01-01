Через блискавку літак Wizz Air повернувся до Варшави
- Сьогодні, 09:51
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Літак Wizz Air
На борту літака було 220 пасажирів
Блискавка влучила у літак Wizz Air, що летів з Варшави у бельгійський Шарлеруа, внаслідок чого екіпаж вирішив повернутися до Польщі.
Це сталося напередодні ввечері.
«В літак Wizz Air, який здійснював переліт за маршрутом Варшава- Шарлеруа, невдовзі після вильоту влучила блискавка. З огляду на заходи безпеки літак повернувся до Варшави», - повідомив речник Wizz Air Габор Васархелі.
За його словами, повернення літака відбулося без ускладнень, а посадка не була аварійною. На борту літака було 220 пасажирів.
Авіаперевізник гарантував пасажирам безкоштовну перереєстрацію на інший рейс або повернення коштів.
Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air влітку запускає нові рейси з України
Джерело: Укрінформ