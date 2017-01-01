Через блокаду Донбасу може зупинитись Дніпровський меткомбінат

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Дніпровський металургійний комбінат

Основні причини ймовірної зупинки комбінату – блокада Донбасу та нестача сировини

Станом на 21 лютого 2017 року існує загроза зупинки ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат». Основною причиною цього є те, що через блокаду Донбасу припинена робота ПАТ «Алчевськкоксу» і поставки сировини з підприємства.

Про це повідомили у прес-службі підприємства.

«Керівництво Корпорації «ІСД» та ПАТ «ДМК» роблять все можливе, щоб містоутворююче підприємство Кам'янської продовжило свою роботу. Для безперебійної роботи частина коксу комбінат купує у ПАТ «Євраз южкокс» і за межами України в Польщі, але з-за нестачі оборотних коштів і високої вартості коксу поставки сировини на ПАТ «ДМК» - неритмічні», - йдеться в повідомленні.

Також на підприємстві зазначають, що проблема з сировиною для меткомбінату не буде настільки гострою, є відновить свою роботу ПАТ «Алчевськкокс» .

«В цьому випадку зростуть обсяги поставок сировини і зменшиться його собівартість», - резюмують на підприємстві.

Як повідомляв «Главком», Єнакіївський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська обл.), що входять у групу «Метінвест» олігарха Ріната Ахметова і знаходяться на тимчасово не підконтрольній території Україні, зупинили виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

17 лютого корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підтвердила зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу.