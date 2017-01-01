Через блокаду один з найбільших українських ГЗК зупиняє частину виробництва

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Північний ГЗК

Це може привести до значного скорочення робочих місць в Кривому Розі

Внаслідок блокади залізничного сполучення з Донбасом один з найбільших в Україні гірничо-збагачувальних комбінатів - Північний ГЗК - зупинив половину машин огрудкування. Про це повідомили на підприємстві.

Це викличе не тільки погіршення виробничих показників підприємства, але і може привести до значного скорочення робочих місць в Кривому Розі.

Як повідомлялося раніше в ЗМІ, тривала незаконна блокада НКТ викличе великі проблеми підприємств не тільки на неконтрольованої території України, але і на її контрольованої частини.

«Відбудеться стрімке падіння зайнятості в Маріуполі, Авдіївці, Кривому Розі, Кам'янському (метзаводи, їх постачальники та підрядники), що матиме катастрофічні наслідки для соціально-економічної стабільності в промислових містах країни і викличе різке зниження соціально-економічної стабільності в Україні в цілому», - повідомив з цього приводу президент об'єднання підприємств «Украметалургпром» Олександр Каленков.

Також він заявив, що незаконна блокада стане причиною падіння виробництва на двох металургійних гігантах Маріуполя («Азовсталі» і ММК імені Ілліча), як мінімум, на 20%.

Україна в цьому випадку втратить місце в першій десятці країн-виробників сталі і знизить свій експортний потенціал без можливості відновлення на горизонті двох років. В таких умовах вимушене скорочення персоналу металургійних підприємств неминуче. Тільки в прифронтовому Маріуполі воно складе понад 3 000 осіб. Під загрозою опиниться і реалізація програм розвитку Маріуполя, адже більше чверті міського бюджету – це податки місцевих металургів.

Як повідомлялося раніше, блокада залізниці вдарить по всій промисловості України, що неминуче призведе до падіння курсу гривні внаслідок різкого зменшення валютної виручки. Гірничо-металургійний комплекс приносить чверть всієї валюти в країну.

Джерело: 112 Україна