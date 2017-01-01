Через блокування на Донбасі поліцейських піднято по тривозі

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На місці блокування знаходиться слідчо-оперативна група поліції

Поліцейські Бахмутського району підняті по тривозі та переведені на посилений режим несення служби. Про це повідомив начальник Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За словами Аброськіна, невідомі озброєні люди у камуфляжі та на бусах заблокували тепловоз, де перебувають працівники залізниці, з метою перекриття руху на станцію Микитівка. На місці знаходиться слідчо-оперативна група поліції.

«Коли поліція Донеччини працює з надривом, всупереч усьому в Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці, Новолуганському, захищаючи і надаючи допомогу жителям нашої багатостраждальної області, окремі політики та «активісти» намагаються дестабілізувати ситуацію, блокуючи залізницю», - зазначив правоохоронець.

За словами Аброськіна, подібне блокування може залишити мешканців Доннечини без тепла.

Нагадаємо, учасники блокади залізниці на Донбасі перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут Донецької області.

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.