Через Гройсмана Насіров може поновитися на посаді і відсудити гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров у суді

Гройсман відсторонив Насірова, коли ще не було рішення слідчого судді

Відсторонення Романа Насірова від посади голови Державної фіскальної служби відбулось з порушенням законодавства, яке може призвести до безперешкодного поновлення Насірова на посаді і компенсацією йому грошей за «вимушені прогули». Про це пишуть «Наші гроші».

Стаття 154 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що підставою для відсторонення чиновника від посади є рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців.

Однак 3 березня, коли Кабмін відсторонив Насірова від виконання повноважень за посадою Голови Державної фіскальної служби України, ніякого рішення слідчого судді не було.

Солом’янський суд виніс рішення про затримання Насірова лише 7 березня, йому призначили заставу 100 млн грн.

У розпорядженні уряду № 134-р за підписом прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відсторонення голови ДФС не було вказано жодних підстав чи термінів відсторонення.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Раніше «Главком» повідомляв, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»