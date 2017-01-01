Через «Євробачення» у Києві скасували яскравий міжнародний фестиваль

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Фестиваль повітряних куль у Києві

Фест «Монгольф'єрія. Небо Києва» переноситься на невизначений термін

Міжнародний фестиваль повітряних куль «Монгольф'єрія. Небо Києва», який повинен був пройти в Києві з 6 по 14 травня, переноситься на невизначений термін.

Повідомлення про це з'явилося сьогодні, 4 травня, на сторінці організаторів заходу у Facebook.

Фест не відбудуться в призначений час через те, що столичні чиновники заборонили на час «Євробачення» літати над містом на повітряних кулях.

«Оргкомітет фестивалю повітряних куль вклав багато зусиль і бажання, щоб ця подія відбулась і подарувала позитивні емоції мешканцям та гостям столиці. На жаль, сьогодні, раптово для нас, поступила інформація про заборону польотів над Києвом упродовж Євробачення. Ми мусимо перенести фестиваль, бо дотримуємось всіх розпоряджень уповноважених органів», - написали організатори фестивалю.

Зазначимо, що проведення «Монгольф'єрія. Небо Києва» було спочатку приурочено до пісенного конкурсу, який стартує 9 травня.

«Главком» також повідомляв, що офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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