Через конфлікт навколо «Укрзалізниці» може зібратися РНБО

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Володимир Омелян

Міністр у черговий раз назвав главу правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна низькокваліфікованим фахівцем

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що на засіданні Ради нацбезпеки і оборони будуть прийняті правильні кадрові рішення щодо «Укрзалізниці».

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає «Інтерфакс-Україна».

«У мене була розмова з президентом на цих вихідних. Повідомив про незадовільний стан справ, про те, що зараз мова йде не про реформу, а про бажання певних осіб зберегти корупційний вплив на «Укрзалізницю», - заявив Омелян.

Він висловив сподівання, «що буде позачергове засідання РНБО, і ми зможемо вислухати всі сторони та буде прийнято правильне кадрове рішення для виведення компанії вперед і реформування її з допомогою реальних дій, а не гасел і презентацій».

Міністр у черговий раз назвав главу правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна низькокваліфікованим фахівцем, незважаючи на його послужний список.

Зазначимо, що Омелян розкритикував рішення Кабміну про передачу «Укрзалізниці» в підпорядкування уряду. Він заявив, що корпоратизація «Укрзалізниці» зупинилася, у той час як боротьба з корупцією в компанії не відбувається.

Голова уряду Володимир Гройсман вважає, що міністр інфраструктури Володимир Омелян не має експертних знань у залізниці.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян передав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману факти корупції на «Укрзалізниці».