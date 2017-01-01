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    Через кордон України чоловік намагався провезти старовинну шаблю

    • Сьогодні, 15:27
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    Шабля оздоблена ймовірно дорогоцінним камінням, стверджують правоохоронці

    Іноземець намагався приховано перемістити через україно-польський кордон старовинну шаблю. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

    «Старовинну шаблю попередньо початку 19 століття, яку намагався приховано перемістити через кордон громадянин Португалії, виявили вчора прикордонники Луцького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ», — йдеться у повідомленні.

    Старовинний предмет знайшли в конструктивних особливостях автомобіля Мерседес, який прямував з України через пункт пропуску  Ягодин.

    Попередню інформацію про можливе незаконне переміщення культурних цінностей з території України прикордонники отримали заздалегідь від співробітників СБУ. Шаблю, оздоблену ймовірно дорогоцінним камінням та піхви до неї водій заховав під обшивкою багажного відділення автівки. Чоловіка разом з виявленим предметом передали до СБУ.

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    Через кордон України чоловік намагався провезти старовинну шаблю
    Через кордон України чоловік намагався провезти старовинну шаблю
    Через кордон України чоловік намагався провезти старовинну шаблю

    Окрім того, вчора прикордонники Мостиського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили в пункті пропуску «Шегині» 13 старовинних монет 1838–1924 років випуску.

    прикордонники СБУ водій
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