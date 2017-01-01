Через кордон України чоловік намагався провезти старовинну шаблю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шабля оздоблена ймовірно дорогоцінним камінням, стверджують правоохоронці

Іноземець намагався приховано перемістити через україно-польський кордон старовинну шаблю. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Старовинну шаблю попередньо початку 19 століття, яку намагався приховано перемістити через кордон громадянин Португалії, виявили вчора прикордонники Луцького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ», — йдеться у повідомленні.

Старовинний предмет знайшли в конструктивних особливостях автомобіля Мерседес, який прямував з України через пункт пропуску Ягодин.

Попередню інформацію про можливе незаконне переміщення культурних цінностей з території України прикордонники отримали заздалегідь від співробітників СБУ. Шаблю, оздоблену ймовірно дорогоцінним камінням та піхви до неї водій заховав під обшивкою багажного відділення автівки. Чоловіка разом з виявленим предметом передали до СБУ.

Окрім того, вчора прикордонники Мостиського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили в пункті пропуску «Шегині» 13 старовинних монет 1838–1924 років випуску.