Через корупцію Україна не отримає від Німеччини грант на 10 млн євро

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Чиновники переплатили мільйон за вуличні LED-світильники

Чиновники переплатили мільйон за вуличні LED-світильники. Корупційна схема спричинила конфлікт, через який Україна не отримає грант з Німеччини на 10 млн євро

Про це стало відомо з ухвали Херсонського міського суду від 21 квітня 2017 року, що розміщене у Єдиному реєстрі судових рішень.

Цим рішенням Національна поліція отримала дозвіл на позапланову фінансово-господарську ревізію діяльності виконавчого комітету Олешківської міськради (раніше – місто Цурюпинськ) з 1 січня 2016 року до квітня 2017 року.

В ході аудиту співробітники Держаудитслужбі мають перевірити взаєморозрахунків між Олешківською міською радою, комунальним підприємством «Олешки-Сервіс» та приватною ПП «Єсенія-А».

Приводом для ревізії стало кримінальне провадження, яке поліція розслідує з січня цього року.

Вже встановлено, що чиновники Олешківської міськради привласнили бюджетні кошти, які виділялися на ремонт мереж вуличного освітлення у місті минулого року.

На виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення із встановленням енергозберігаючих вуличних світильників на основі LED-технологій та на поставку світлодіодних прожекторів передбачалось майже 2,5 млн гривень.

Для виконання робіт без проведення тендеру було укладено близько двадцяти аналогічних між собою договорів з ПП «Єсенія-А». Кожен з них передбачав виконання підрядником аналогічних робіт, але по різних вулицях міста.

Слідчі встановили, що з метою завищення цін на світлодіодні прожектори до актів прийняття виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо вартості матеріалів.

За попередньою оцінкою, міському бюджету завдано збитків на суму понад 1 млн. гривень.

Понад те, за отриманою інформацією, завищення цін на товари та послуги спричинило конфлікт між посадовими особами Олешківської міської ради та керівництвом підприємства-виробника світлодіодних прожекторів - «Тесла Еко Енерджі». Вказаний конфлікт призвів до того, що фірма-виробник відмовилася лобіювати інтереси Олешківської міської ради в отриманні гранту з Німеччини на суму 10 млн. євро, чим завдається шкода інтересам держави в економічній сфері.