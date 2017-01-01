Через льодові затори на річках Тернопільщини існує ризик підтоплення будинків

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Льодостав спостерігається на ділянках між селами Набережне та Возилів, а також Вістря

На Тернопільщині спостерігаються значні льодові затори на річках, існує загроза підтоплення будинків внаслідок потепління. Рятувальники разом із керівниками органів місцевого самоврядування здійснюють щоденний моніторинг стану річок краю. Особлива увага спрямована на Дністер, повідомляють у прес-службі ДСНС у Тернопільській області.

За даними рятувальників, станом на 16 лютого в Борщівському та Заліщицькому районах річка перебуває в стані льодоставу, у Монастириському та Бучацькому – переважно вільна від криги. Льодостав спостерігається на ділянках між селами Набережне та Возилів, а також Вістря. Частина водного плеса там, з боку Тернопільщини, загромаджена нанесеною зверху кригою.

«Викликає стурбованість не стільки стан Дністра, як внутрішніх річок області. Адже саме навколо них протягом п'яти минулих років мали місце випадки підтоплення територій», – зазначили у рятувальній службі.

У березні-квітні 2013 року підтоплення стались у Бережанському, Зборівському, Збаразькому та Підгацькому районах, у 2015-му – в Козівському, а в 2016-му – у Лановецькому.

Нагадаємо, раніше через негоду у Закарпатті підтопило 525 домогосподарств.