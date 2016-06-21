Через масове отруєння дітей на Волині почали розслідування

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Понад двадцятеро школярів на Волині потрапили до лікарні із симптомами отруєння

За фактом отруєння учнів школи у селі Лудин на Волині розпочали кримінальне провадження. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Із Лудинської загальноосвітньої школи до Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання було доставлено понад два десятки дітей дітей з симптомами отруєння.

На місце події виїжджали медики, санстанція та керівники правоохоронних органів.

Наразі до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей персоналом навчального закладу та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України.

Розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Загрози для здоров’я госпіталізованих дітей немає.

Джерело: zik.ua