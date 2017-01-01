Через негоду аеропорт «Бориспіль» скасував рейси зі Стамбула

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Аеропорт скасував прибуття двох рейсів авіакомпанії Ukraine International Airlines в 9:15 11:45, а також двох - авіакомпанії Turkish Airlines о 9:15 та 11:45.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» сьогодні скасував 4 рейси зі Стамбула (Туреччина). Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту.

Згідно з інформацією, аеропорт скасував прибуття двох рейсів авіакомпанії Ukraine International Airlines в 9:15 11:45, а також двох - авіакомпанії Turkish Airlines о 9:15 та 11:45.

У 8:00 «Бориспіль» прийняв 2 рейси зі Стамбула цих перевізників та очікує прибуття ще чотирьох в 17:30 та 19:45. Також аеропорт скасував призначені на 10:45 два рейси «Бориспіль – Стамбул».

Через сильні опади небезпека на дорогах зберігається. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про обмеження автомобільного рухув Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через сильні снігопади.

Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.