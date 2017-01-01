Через негоду на дорогах України обмежено рух транспорту

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На Закарпатті рятувальники розчищають автошляхи після сходження лавин

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледиця) 3 лютого вводяться тимчасові обмеження руху на автодорогах країни.

Черкаська область. З 06:30 вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах:

М-05 Київ–Одеса, км 143+028 – км 274+360;

М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка, км 513+515 – км 578+928.

З 10:30 на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового і пасажирського транспорту.

Київська область. З 08:30 введено обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Вінницька область. З 06:00 3 лютого введено обмеження для руху автобусів по всій мережі доріг загального користування.

Житомирська область. З 07:30 3 лютого обмежено рух автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Хмельницька область. З 05:00 введено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Закарпатська область. На автодорозі Р-21 Долина–Хуст, км 117-118 утворився перелив води. Рух відновлено.

У зв’язку з підвищенням температури повітря до плюсових позначок та дощу, стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява–Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського району. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка, органами місцевої влади здійснюються заходи по влаштуванню загороджень мішків з піском на зазначеній дорозі, через що, з 21:30 2 лютого рух по автодорозі Свалява–Мукачеве перекритий для транспорту.

Об’їзд здійснюється по автодорозі М-06, яка проходить паралельно.

3 лютого близько 06:00 на автомобільній дорозі місцевого значення С071117 Нересниця–Тарасівка (км 7+400) зійшло дві снігові лавини на відстані 60м, загальний об'єм приблизно до 300 м³. Наразі рух відновлено.

Близько 09:00 3 лютого на автодорозі О-07-09-04 Рахів–Богдан–Луги (км 10-11) зійшло три лавини. Об'єм 50 м³. Перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений. На розчистку дороги від снігової лавини направлено техніку від райавтодору.