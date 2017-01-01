Через негоду на дорогах загинуло чотири особи (оновлено)

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Володимр Омелян

Омелян повідовив уточнені дані щодо ДТП

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що, за уточненими даними, сьогодні, 19 квітня 2017 року, на дорогах України загинуло чотири особи. Ще дев'ятьох було травмовано, передає телеканал «112 Україна».

«Хотів би одразу відкоригувати інформацію: загинуло чотири людини, за нашими даними, і дев'ятеро травмовані. Найгірша ситуація – коли на трасі водій Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і було зіткнення з вантажним автомобілем MAN», – заявив він.

Раніше чиновник повідомив ЗМІ про сімох загиблих.

Міністр наголосив, що ситуація ускладнюється тим, що багато машин перейшли на літню гуму. Водіїв просять утриматися сьогодні і, можливо, завтра від поїздок.

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