Через негоду на Львівщині без світла лишилися близько 40 населених пунктів

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Підтоплення у Львові

Сталося знеструмлення 38 населених пунктів у Львівській області

У неділю, 21 травня, внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 38 населених пунктів (з них 18 частково) у Львівській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв «Главком», у Львові випало 30% місячної норми опадів. За 6 годин випало 23 мм опадів, що становить майже третину від місячної норми на травень.

Після негоди найбільше звернень мешканців зафіксовано щодо протікання дахів, ринв, затоплення дворових територій тощо. Звернень щодо падіння дерев не було.

Користувачі соцмереж також повідомляють про проблеми з електропостачанням.