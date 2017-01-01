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    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами

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    ДТП на Одещині
    ДТП на Одещині

    П’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу

    Сьогодні, 20 квітня, на 16 км автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

    У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП.

    Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами. Остаточні обставини ДТП встановлюються.

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    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами
    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами
    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами
    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами
    Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами

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