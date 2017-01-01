Через негоду на Одещині перевернувся автобус із пасажирами
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ДТП на Одещині
П’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу
Сьогодні, 20 квітня, на 16 км автодороги Болград-Одеса рейсовий автобус сполученням «Болград-Жовтневе», який перевозив пасажирів, перекинувся в кювет. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
У результаті ДТП п’ятеро пасажирів госпіталізовані до медичного закладу, четверо з яких – з черепно-мозковими травмами. Інші пасажири медичної допомоги не потребують.
На місці події працює слідчо-оперативна група Болградського ВП.
Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодними умовами. Остаточні обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці та Одещини.