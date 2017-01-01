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    Через негоду на Одещині закриті школи

    • Сьогодні, 10:20
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    Негода в Україні.
    Фото: ДСНС
    Негода в Україні.

    Знеструмлено 245 населених пунктів

    Через негоду на Одещині знеструмлено  245 населених пунктів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

    За добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів зі бездоріжжя та снігових заметів. Було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей.

    На автошляху Одеса — Київ, в районі Клеверного мосту, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як стало відомо, зіткнулися два автомобіля Renault Traffic та Volvo, в результаті чого один з водіїв загинув. Рятувальники, які прибули за викликом, допомогли вилучити тіло загиблого водія.

    Нагадаємо, через негоду на трасі в бік Одеси  утворився величезний затор, майже 15 кілометрів. Дорога частково заблокована снігом, а рух уповільнено через аварії на підйомі. До ночі рятувальники витягали зі снігового полону понад два десятки авто і на трасі Одеса-Кучурган. З вечора закрито рух для вантажівок.

    Аеропорт працює у штатному режимі, всі авіарейси приходять та відлітають за розкладом.

    Сьогодні, 21 квітня, в Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах.

    Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

    Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

    Сніжить також і в Словаччині та Молдові. 

    ДСНС аеропорт рятувальники
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