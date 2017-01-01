Через негоду на Одещині закриті школи

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Фото: ДСНС Негода в Україні.

Знеструмлено 245 населених пунктів

Через негоду на Одещині знеструмлено 245 населених пунктів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

За добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів зі бездоріжжя та снігових заметів. Було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей.

На автошляху Одеса — Київ, в районі Клеверного мосту, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як стало відомо, зіткнулися два автомобіля Renault Traffic та Volvo, в результаті чого один з водіїв загинув. Рятувальники, які прибули за викликом, допомогли вилучити тіло загиблого водія.

Нагадаємо, через негоду на трасі в бік Одеси утворився величезний затор, майже 15 кілометрів. Дорога частково заблокована снігом, а рух уповільнено через аварії на підйомі. До ночі рятувальники витягали зі снігового полону понад два десятки авто і на трасі Одеса-Кучурган. З вечора закрито рух для вантажівок.

Аеропорт працює у штатному режимі, всі авіарейси приходять та відлітають за розкладом.

Сьогодні, 21 квітня, в Одесі та області через негоду скасовані заняття в школах.

Загалом, в Україні залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях.

Як повідомляв «Главком», циклон Петер просувається Україною: вчора снігопади паралізували Вінницю та Одещину. Сьогодні на Донеччині випав сніг.

Сніжить також і в Словаччині та Молдові.