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    Через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула

    • Вчора, 12:49
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    Стамбульські аеропорти також потрапили у снігову пастку та скасовують свої рейси

    Вильоти деяких рейсів з міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснюються з великими затримками, рейс з Києва на Стамбул, що мав відправитися о 10:45, - скасовано. Про це повідомили у авіадовідці летовища.

    «Напрямок на Стамбул - дуже сильні затримки і скасування. Рейс PS-715 - дуже велика затримка у понад 5 годин. Також рейс на Нью-Йорк сьогоднішній - 231-ий - з великою затримкою у 2,5 години», - повідомили в авіадовідці.

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    «Turkish Airlines 458-ий (Київ - Стамбул) - скасований. Мав вилетіти о 10:45», - додали в авіадовідці.

    Також в авіадовідці зазначили, що причиною скасування рейсу авіакомпанії Turkish Airlines є те, що місцевий аеропорт Ататюрка «не відправляє».

    Крім того, була затримка авіарейсу на Барселону, додали у авіадовідці.

     

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