Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
- Сьогодні, 15:11
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Кримчани обговорюють сніг у соцмережах
У Криму випав сніг. Через погіршення погодних умов у Керчі закрито поромну переправу, повідомляє ТОВ «Морська дирекція».
Про сніг на півострові пишуть користувачі соціальних мереж.
«Який добрий ранок у Сімферополі. +1 і сніг, коли на календарі 19 квітня. Екзотика», – написав блогер Заїр Акадиров.
Фотографії засніжених північних районів Криму публікують користувачі соцмереж і місцеві ЗМІ.
Як повідомляв «Главком», Україна може втратити до третини врожаю плодових.
Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.
У Миколаєві оголосили штормове попередження.
Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди.
Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.
Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.