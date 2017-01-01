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    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу

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    Про сніг на півострові пишуть користувачі соціальних мереж
    Заїр Акадиров
    Про сніг на півострові пишуть користувачі соціальних мереж

    Кримчани обговорюють сніг у соцмережах

    У Криму випав сніг. Через погіршення погодних умов у Керчі закрито поромну переправу, повідомляє ТОВ «Морська дирекція».

    Про сніг на півострові пишуть користувачі соціальних мереж.

    «Який добрий ранок у Сімферополі. +1 і сніг, коли на календарі 19 квітня. Екзотика», – написав блогер Заїр Акадиров.

    Фотографії засніжених північних районів Криму публікують користувачі соцмереж і місцеві ЗМІ. 

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    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу
    Через негоду в Керчі закрито поромну переправу

    Як повідомляв «Главком», Україна може втратити до третини врожаю плодових.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

    Володимир Гройсман заявив, що у всіх областях України комунальні служби справляються з наслідками негоди. 

    Синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з країни під кінець доби.

    Крим прогноз погоди
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