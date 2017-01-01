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До відновлення енергопостачання, пошкодженого через негоду в Україні, залучено бригади обленерго

Через негоду в Україні знеструмлено 71 населений пункт у семи областях. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«В період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, повідомляється про знеструмлення 35 населених пунктів в Одеській області, 14 населених пунктів - у Львівській, 10 населених пунктів - у Херсонській, сім населених пунктів - у Миколаївській, по два - у Кіровоградській та Київській та один - у Черкаській області.

«До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через негоду в Україні в аеропорту "Бориспіль" заявили про затримку авіарейсів.