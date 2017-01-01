Через негоду в Запоріжжі закриють школи
- Сьогодні, 11:41
-
Розсилка
У місті відновлять теплопостачання у пологових будинках та лікарнях
У школах Запоріжжя оголосять тимчасові канікули. Таке розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк після ранкової наради, повідомляє УНН.
«З 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя. Призупинення навчального процесу пов'язано не з карантином, а саме з несприятливими погодними умовами», - кінець цитати.
Однак, у школах будуть чергувати вчителі на випадок, якщо деяким дітям не буде з ким залишитись вдома.
Також, мер дав розпорядження міським тепломережам відновити теплопостачання у пологових будинках та лікарнях.
Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі.
У Миколаєві оголосили штормове попередження.
Як повідомляв «Главком», синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.
Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.