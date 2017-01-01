  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через негоду в Запоріжжі закриють школи

    • Сьогодні, 11:41
    • Розсилка
    Мешканці Запоріжжя у соцмережах бідкаються через негоду.
    Фото: Ольга Боглевська
    Мешканці Запоріжжя у соцмережах бідкаються через негоду.

    У місті відновлять теплопостачання у пологових будинках та лікарнях

    У школах Запоріжжя оголосять тимчасові канікули. Таке розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк після ранкової наради, повідомляє  УНН.

    «З 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя. Призупинення навчального процесу пов'язано не з карантином, а саме з несприятливими погодними умовами», - кінець цитати.

    Однак, у школах будуть чергувати вчителі на випадок, якщо деяким дітям не буде з ким залишитись вдома.

    Також, мер дав розпорядження міським тепломережам відновити теплопостачання у пологових будинках та лікарнях.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі.

     У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

    Як повідомляв «Главком», синоптики прогнозували мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України.

    Очікується, що циклон піде з України вже під кінець доби.

    Харків Запоріжжя прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ