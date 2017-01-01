Через негоду в Запоріжжі закриють школи

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Фото: Ольга Боглевська Мешканці Запоріжжя у соцмережах бідкаються через негоду.

У місті відновлять теплопостачання у пологових будинках та лікарнях

У школах Запоріжжя оголосять тимчасові канікули. Таке розпорядження підписав міський голова Володимир Буряк після ранкової наради, повідомляє УНН.

«З 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя. Призупинення навчального процесу пов'язано не з карантином, а саме з несприятливими погодними умовами», - кінець цитати.

Однак, у школах будуть чергувати вчителі на випадок, якщо деяким дітям не буде з ким залишитись вдома.

Також, мер дав розпорядження міським тепломережам відновити теплопостачання у пологових будинках та лікарнях.

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