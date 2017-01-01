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    Через негоду знеструмлено 225 населених пунктів

    • Сьогодні, 13:07
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    У Запоріжжі через негоду клумби вкриті снігом
    Фото: архів
    У Запоріжжі через негоду клумби вкриті снігом

    На місцях працюють аварійні бригади

    Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 225 населених пунктів. Про це сьогодні під час засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає «РБК-Україна».

    «Наразі знеструмлено 225 населених пунктів, у тому числі частково 106», – сказав він.

    За його словами, до відновлення енергопостачання на об'єктах енергокомпаній притягнуто 47 бригад і понад 50 одиниць техніки.

    Корзун також додав, що жоден зі знеструмлених населених пунктів не залишається без енергопостачання більше доби.

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