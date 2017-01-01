Через негоду знеструмлено 225 населених пунктів

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Фото: архів У Запоріжжі через негоду клумби вкриті снігом

На місцях працюють аварійні бригади

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 225 населених пунктів. Про це сьогодні під час засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає «РБК-Україна».

«Наразі знеструмлено 225 населених пунктів, у тому числі частково 106», – сказав він.

За його словами, до відновлення енергопостачання на об'єктах енергокомпаній притягнуто 47 бригад і понад 50 одиниць техніки.

Корзун також додав, що жоден зі знеструмлених населених пунктів не залишається без енергопостачання більше доби.

Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці та Одещини.

Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.