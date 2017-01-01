Через несправність літака у Хургаді застрягли українські туристи

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Фото: facebook/viktoria.reynikova

МАУ обіцяє надіслати інший літак у Хургаду за українцями

Літак з українськими туристами на борту в ніч з 15 на 16 травня не зміг вилетіти з Хургади через несправності, пасажири відмовляються летіти на поламаному літаку.

Про це написала жертва інциденту Вікторія Рейникова на сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, у авіалайнера при спробах зльоту відмовляли прилади. Літак намагався вилетіти чотири рази.

«200 людей відправили в готель. О 4 ранку привезли назад і намагалися посадити в той самий літак, який вчора не міг літати. Натовп розділився на два фронти: один — летіти на літаку, який не злетів вчора, інший — вимагає пригнати інший літак», — пише дівчина.

З технічних причин літак не зміг злетіти три рази, а при спробі зльоту в четвертий раз з'ясувалося, що Каїр не дає дозвіл на зліт.

«Каїр не дає дозвіл на зліт. Швидше за все через решту пасажирів, що страйкують. Нам дають воду, чай, їсти булки і яблука) Екіпаж молодці, пілот весь час виходить на зв'язок! Все добре) Як злетимо повідомлю) Або зачекінюся в Каїрі», - написала вона.

В коментарях на сторінці Рейникової також відзначилася Ірина Федорук, представившись пасажиркою того ж літака, вона звинуватила свою «колегу по нещастю» в наклепі.

«Брехня вищого ступеня. На цей момент меншість сидить у скляній кімнаті очікування. Ніхто нічим не годує. Велика частина розумних пасажирів очікують інший справний літак у вестибюлі аеропорту», - написала вона.

Також в коментарі позначився представник авіакомпанії МАУ, який написав, що в Хургаду буде відправлено новий літак, який забере туристів до Києва. Орієнтовний час злету - о 16:25.

«Від імені авіакомпанії МАУ приношу Вам свої вибачення за ситуацію, що склалася. У Хургаду буде відправлений інший літак, який прибуде в Єгипет о 15:25 за місцевим часом. Виліт до Києва планується о 16:25 за місцевим часом», - написав Макс Арсланов.