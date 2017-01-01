  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Через обстріл Мар'їнки було поранено 37-річного чоловіка

    • Сьогодні, 20:52
    • Розсилка
    Мар'їнка
    Мар'їнка

    Обстріл застав потерпілого на городі

    Унаслідок денного обстрілу Мар'їнки було поранено 37-річного чоловіка, передає прес-служба поліції Донецької області.

    Як сказано в повідомленні, це сталося близько 15:00. Обстріл застав потерпілого на городі - він дістав осколкове поранення ноги. Його доставили до Курахівської міськлікарні.

    «На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зараз у Мар'їнці спокійно. Правоохоронці патрулюють територію і допомагають громадянам, які звертаються до них», - сказано в повідомленні.

    За останні дні житлові райони Мар'їнки неодноразово обстрілювалися бойовиками "ДНР". Повідомлялося про знеструмлення частини міста і пошкодження житлових будинків.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ