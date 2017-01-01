Через обстріл Мар'їнки було поранено 37-річного чоловіка

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Мар'їнка

Обстріл застав потерпілого на городі

Унаслідок денного обстрілу Мар'їнки було поранено 37-річного чоловіка, передає прес-служба поліції Донецької області.

Як сказано в повідомленні, це сталося близько 15:00. Обстріл застав потерпілого на городі - він дістав осколкове поранення ноги. Його доставили до Курахівської міськлікарні.

«На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Зараз у Мар'їнці спокійно. Правоохоронці патрулюють територію і допомагають громадянам, які звертаються до них», - сказано в повідомленні.

За останні дні житлові райони Мар'їнки неодноразово обстрілювалися бойовиками "ДНР". Повідомлялося про знеструмлення частини міста і пошкодження житлових будинків.

Джерело: 112 Україна