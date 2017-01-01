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    Через обстріл терористів без світла залишилися п’ять населених пунктів на Донбасі

    • Сьогодні, 01:27
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    Без світла залишаються п’ять населених пунктів Ясинуватського району

    В Авдіївці також довелося відключити вуличне освітлення

    Внаслідок обстрілу бойовиків в зоні АТО пошкоджено високовольтну лінію електропередач «Макіївська – АКХЗ № 2», що живить Авдіївський коксохім. Зараз завод працює за рахунок власної генерації.

    Про це в ніч на п’ятницю повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    Також через пошкодження ЛЕП «Орлівка – Колгоспна», без електропостачання залишилось п’ять населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.

    «Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі. Мешканці Авдіївки електропостачанням забезпечені, за винятком вуличного освітлення, яке довелось відключити задля сталої роботи системи енергопостачання міста», - написав на своїй сторінці у Facebook Жебрівський.

    Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації готує запит на коридор і режим тиші, щоб, по можливості, зранку розпочати відновлювальні роботи.

    Як повідомляв «Главком», в четвер ввечері внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту Збройних сил України біля Авдіївки загинули двоє військовослужбовців.

    З початку доби до 18:00 бойовики 22 рази відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, четверо бійців ЗСУ поранено.

    Також в 20 квітня бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного.

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