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    Через обстріли бойовиків на Донбасі загинули двоє українських бійців

    • Сьогодні, 06:07
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    Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли

    Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії.

    Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє наших військовослужбовців загинуло. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а зі 122 міліметрової – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

    На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам РСЗВ БМ-21 “Град” Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122 міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів.

    На Донецькому напрямку також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

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