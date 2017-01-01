Через обстріли під Маріуполем знеструмлені сім населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільна станція

8 лютого у результаті артобстрілу російсько-окупаційними військами позицій сил Антитерористичної операції, на Маріупольському напрямку виведено з ладу електричну підстанцію. Про це повідомляєпрес-центр штабу АТО.

Внаслідок обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Сартана. Також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільна станція.

«У результаті відновлювальних робіт, що тривають і досі, частково відновлено електропостачання. Повністю відновити подачу електроенергії до населених пунктів планують вже за кілька годин», - йдеться в повідомленні штабу АТО.