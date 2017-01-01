Через одного впольованого дикого кабана у 400 дворах були вилучені свині

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Зразки впольованого дикого кабана обов’язково мають відправлятися на дослідження

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа в інтерв'ю «Главкому» розповів, що через нелегально впольованого дикого кабана у 400 дворах треба було вилучати свійських свиней через занесення АЧС.



«На великих тваринницьких комплексах бізнес більш-менш розуміє, які заходи біобезпеки потрібно впроваджувати. Та є елементарні засоби убезпечення і для простих людей: санпропускники, душові кабінки. Зрозуміло, що у господарствах населення важко досягнути таких технологій, але елементарні засоби треба застосовувати. Коли ви виходите в поле чи в ліс, де можуть бути дикі кабани, то потім можете занести вірус на одязі. Тому перед тим, як зайти до свинарника, треба обов’язково перевдягатися, перевзутися. А харчі, які згодовуються свиням з рештками харчування, повинні проходити температурну обробку – кип’ятіння. Ці два основних засоби могли б істотно знизити ризик занесення АЧС в домогосподарства», - розповів Лапа.

За його словами, зразки впольованого дикого кабана обов’язково мають відправлятися на дослідження.

«Лише у разі негативних результатів його можна використовувати. Останній приклад – Рівненська область. Там був випадок нелегального полювання, який продемонстрував, як люди шкодять самі собі і своїм сусідам. Через впольованого дикого кабана у 400 дворах треба було вилучати свійських свиней», - зазначив Голова Держпродспоживслужби.

Він розповів, що покроково має зробити людина, у якої захворіла або померла свиня.

«У такому випадку треба повідомити управління Держпродспоживслужби, яке у нас є в кожному районі, усі контакти – на нашому сайті. Далі справа за спеціалістами. В першу чергу вони дивляться на клінічні ознаки. За будь-якої підозри відбирається матеріал, якщо є загибла свиня чи дикий кабан, відправляється на дослідження, і якщо зафіксовано вірус африканської чуми свиней, відбувається утилізація, вилучення і спалення. Так, усе робить служба. Спалювання відбувається згідно з інструкцією. В 3-кілометровій зоні свині вилучаються. 20-кілометрова зона – це зона нагляду. Там обмежується переміщення свиней і, відповідно, здійснюється моніторинг захворювання. В принципі, це ефективно. Ми не маємо жодного факту повторення захворювання у тому самому населеному пункті, де спалах фіксувався раніше», - зазначив Голова Держпродспоживслужби.