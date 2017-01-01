Через окупацію Криму потерпають навіть тварини

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Сафарі-парк у Криму

У кримських зоопарків проблеми з поставками м'яса та води

Співробітники кримського сафарі-парку «Тайган» не можуть купувати корм для хижаків парку в місцевих виробників у Білогірському районі. Причиною є запроваджений російською окупаційною владою Криму карантин із африканської чуми свиней. Про це 25 лютого повідомив Крим.Реалії власник ялтинського зоопарку «Казка» й парку левів «Тайган» Олег Зубков.

«Нашу ферму в селі Ульянівка Білогірського району закрили на карантин на шість місяців, хоча на ній не було ні хвороб, ні падіння тварин. Вона потрапила до зони карантину, тому леви парку «Тайган» залишилися без м'яса з ферми на шість місяців», – розповів Зубков.

За інформацією кримського бізнесмена, це не єдина проблема для господарства сафарі-парку, актуальним залишається питання забезпечення водою.

«Зараз возимо воду бочками, проблеми з поставками тварин із-за кордону. А влада Криму замість того, щоб допомагати жителям Криму й підприємцям вирішувати проблеми з об'єктивних причин, створює нові штучні проблеми на рівному місці», – вважає Зубков.

У кримському парку левів «Тайган» відбуваються перевірки, ініційовані підконтрольним Кремлю главою Криму Сергієм Аксьоновим.

На думку секретаря громадського руху «Кримський антикорупційний фронт «Тайган» Галини Ломакіної, подібна політика Сергія Аксьонова відлякує інвесторів від Криму.

В Олега Зубкова – тривалий конфлікт із російською владою Криму. 2016 року підприємець відвідав 150 судових засідань, пов'язаних із численними штрафами та звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлю кримської влади.