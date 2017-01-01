Через підвищення тарифів на вантажоперевезення без роботи можуть залишитися 30 тисяч українців

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Керівники провідних галузевих об'єднань промисловості та агропромислового комплексу України критикують рішення щодо підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25%

Управління діяльністю «Укрзалізниці» наповнене суперечностями та помилками і спрямоване на покриття неефективної діяльності монополіста.

Про це йдеться в листі прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману від керівників промислових асоціацій України, зокрема Української зернової асоціації, Спілки хіміків України, Асоціації виробників цементу України «Укрцемент», Федерації металургів України та інших.

Керівники провідних галузевих об'єднань промисловості та агропромислового комплексу України, учасники яких забезпечують понад 75% вантажообігу «Укрзалізниці» і близько 2/3 валютної виручки країни, критикують рішення Міністерства інфраструктури кулуарним способом підвищити тарифи на вантажні перевезення на 25%.

Цей крок, за словами представників асоціацій, може призвести до втрати десятків тисяч робочих місць і вдарить по кожному українцеві. «Розкрутити маховик інфляційних процесів, валютний курс гривні зазнає додаткового тиску через зменшення валютної виручки від підприємств, які повністю припинять роботу або скоротять обсяги виробництва через непідйомні залізничні тарифи. Під загрозою звільнення опиниться близько 30 тисяч людей», – вказується в листі.

Нагадаємо, тарифи на вантажні перевезення вже підвищувалися «Укрзалізницею» в 2016 році на 15%, а в 2015 році – на 30%.

За словами авторів листа, залізничний транспорт забезпечує близько 60% загального обсягу перевезень вантажів в Україні, при цьому останніх п'ять років обсяг перевезень залізницею постійно знижується. Це відбувається значною мірою через украй низький рівень сервісу УЗ, яка при цьому досить заробляє на вантажних перевезеннях.

«За даними з фінансових звітів УЗ, існуючий рівень тарифів забезпечує рентабельність вантажоперевезень на рівні 40–50%, що дозволяє за рахунок вантажних перевезень здійснювати крос-субсидування пасажирських перевезень в обсязі до 10 млрд грн на рік і покривати багатомільярдну заборгованість облдержадміністрацій за залізничні перевезення пільгових категорій пасажирів. Таким чином поточний рівень вантажних тарифів навіть вище економічно виправданого, особливо якщо йдеться про монополіста», – йдеться в листі.

Джерело: Обозреватель