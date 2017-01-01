Через побиття депутата в Сумах на ноги піднято всю поліцію
- Сьогодні, 09:58
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Відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство»
За фактом побиття депутата Сумської міськради В'ячеслава Калініченка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» ч. 4. Про це повідомляє прес-служба поліції в Сумській області.
«Вчора близько 22.30 надійшло кілька дзвінків на лінію 102 від мешканців будинку по вулиці СКД 6/1 про те, що у дворі будинку б'ють людину. На місце події відразу виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. Був побитий депутат міської ради В'ячеслав Калініченко. Його доставили в лікарню з діагнозом ЗЧМТ, забійна рана тім'яної частини голови, перелом пальця правої кисті», - йдеться в повідомленні
Потерпілий пояснив, що на нього напали двоє невідомих в темних куртках з капюшоном і без пояснень почали бити. після чого втекли. За описом потерпілого в поліції відпрацьовуються люди, які можуть бути причетні до побиття депутата.
Хід розслідування перебуває на особистому контролі начальника ГУНП області. Весь особовий склад поліції орієнтований на розкриття даного злочину.
Як повідомлялося, у Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В'ячеслава Калініченка, він у важкому стані госпіталізований.