Через подвійний вибух у Дамаску загинуло понад 30 людей

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Смертники влаштували вибухи в суді та ресторані столиці Сирії

У середу в результаті двох окремих вибухів у столиці Сирії Дамаску, влаштованих смертниками, загинула щонайменше 31 людина та десятки зазнали поранень.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські державні ЗМІ.

«Перший терорист-смертник атакував головну будівлю суду в центрі Дамаска недалеко від Старого міста. За словами міністра юстиції країни Наджма Аль-Ахмада, кількість жертв збільшилась до 31, серед яких в основному цивільні особи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будівлі суду було багато адвокатів, суддів і цивільних осіб.

За словами старшого державного юридичного чиновника Ахмеда аль-Саїда, внаслідок вибуху 45 осіб зазнали поранень.

Водночас АFP з посиланням на правоохоронні органи повідомляють, що в результаті вибуху загинули 32 особи та ще 100 дістали поранення.

Зазначається, що другий вибух смертника був націлений на ресторан в районі Аль-Рабвех у Дамаску на захід від району, де відбулася перша атака. Внаслідок вибуху 25 осіб дістали поранення. Про загиблих наразі не повідомляється.

Сирійські державні ЗМІ повідомили, що другий смертник увійшов до ресторану і привів у дію вибуховий пристрій після того, як його почали переслідувати сили безпеки країни.

За даними Associated Press, серед жертв другого вибуху здебільшого жінки та діти.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи.