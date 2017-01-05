Через погіршення погоди в Миколаївській області ввели обмеження руху для вантажівок

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За повідомленням Гідрометцентру, на Миколаївщині 6 січня очікується різке погіршення погодних та дорожніх умов

Рішенням Служби автомобільних доріг України в Миколаївській області № 1 від 05.01.2017 з 08.00 год. 06.01.2017 у зв’язку з значним погіршенням погодних умов (зниження температури, снігові опади, заметіль, утворення переметів) передбачене закриття руху вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на ділянках автомобільних доріг по території Миколаївської області:

- М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), км 55+550 (від межі з Одеською областю) – км 177+531 (до межі з Херсонською областю);

- Т-15-14 підїзд до смт.Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – 4+430 (до перехрестя вулиць у смт.Березанка);

- Т-15-13 Нечаяне – Очаків км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодорогою Т-15-07 на виїзді з міста Очакова)

Поліція Миколаївщини просить водіїв із розумінням поставитися до ситуації, завчасно спланувати маршрути руху, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

За повідомленням Гідрометцентру, на Миколаївщині 6 січня очікується різке погіршення погодних та дорожніх умов. Зокрема, прогозують сильні снігопади з утворенням снігового покриву на Одещині та Миколаївщині висотою до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.