Через погіршення погодних умов обмежено рух транспорту у двох областях

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Обмежено рух великовагового транспорту на дорогах державного значення та загального користування

З 8:00 п’ятниці, 6 січня, за інформацією Укравтодору, у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов (снігопади, хуртовини пориви вітру 15-22 м/с, різким зниженням температури повітря до -17°С) та з метою недопущення заторів у русі й оперативного розчищення доріг від снігу, в Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

У Миколаївській області, з 8:00 6 січня буде тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).