Через Рамадан фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Зейтуллаєв припинив голодування

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Фото: Радіо Свобода Руслан Зейтуллаєв

Зейтуллаєв повідомив через адвокатів, що його здоров'я більш-менш нормальне

Фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Зейтуллаєв 26 травня припинив своє друге голодування через бажання тримати пост у священний для мусульман місяць Рамадан. Про це 27 травня на зборах громадського об'єднання «Кримська солідарність» у Старому Криму повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За інформацією адвоката, здоров'я Руслана Зейтуллаєва не постраждало в результаті вже витриманих ним двох голодувань.

«Він дякує всім за підтримку, за те, що багато турбуються про його здоров'я. Повідомив, що здоров'я його більш-менш нормальне. Два тижні тому ми відвідували його з Емілем Курбедіновим, спілкувалися з ним. Із першого голодування він нормально вийшов, каже, що взагалі ніяких проблем не було, а тому вирішив далі боротися й оголосив майже одразу друге голодування, що тривало 12-13 днів», – зазначив адвокат.

Друге голодування Руслан розпочав через 19 днів після попереднього.

Вперше за рік 17 травня українські дипломати змогли відвідати Зейтуллаєва.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Росії засудив фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Руслан Зейтуллаєв оголосив перше голодування 4 квітня під час засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону на час до винесення вироку.

Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі в терористичному співтоваристві» й засудив його до семи років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді Росії, і справу знову направили до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали на тому, щоб Зейтуллаева визнали не учасником, а організатором терористичного співтовариства.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

Джерело: Радіо Свобода