Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП

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Аварії сталися на 96-му кілометрі траси

Через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії, передає кореспондент «Главкома».

Зокрема, ДТП сталися на 96-му кілометрі траси.

Через сильні опади небезпека на дорогах зберігається. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про обмеження автомобільного руху в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через сильні снігопади.

Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.