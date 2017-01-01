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    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП

    • Вчора, 13:38
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    Аварії сталися на 96-му кілометрі траси

    Через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії, передає кореспондент «Главкома».

    Зокрема, ДТП сталися на 96-му кілометрі траси.

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    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП
    Через сильний снігопад на 96-му кілометрі траси Київ-Одеса сталися дві ДТП

    Через сильні опади небезпека на дорогах зберігається. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про обмеження автомобільного руху в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях через сильні снігопади.

    Нагадаємо, по всій території країни сьогодні пройде сніг, від невеликого до помірного, на півдні та сході — мокрий сніг, місцями з дощем, подекуди сильні опади.

    Як повідомлялось, синоптики розповіли, коли в Україні погода покращиться.

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