Через скасування концертів Орбакайте в Україні росіяни скаржитимуться в ЮНЕСКО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістіна Орбакайте

У РФ мають намір через відміну концертів співачки звернутися також в ООН та ОБСЕ

Голова комісії Громадської палати Росії по розвитку громадської дипломатії Олена Суторміна заявила, що підніме в ЮНЕСКО питання про тиск Києва на російських артистів. Причиною стало перенесення концертів співачки Крістіни Орбакайте в Україні, повідомили РІА Новини. Чиновниця назвала це тиском на російськомовне населення.

Суторміна зазначила, що також звернеться до Ради з прав людини при ООН та в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

Нагадаємо, 3 березня прес-служба Національного палацу мистецтв «Україна» в Києві повідомила про перенесення концерту Орбакайте, який повинен був відбутися 6 березня, на 26 вересня. Організатори пояснили це, зокрема, «загальним обуренням громадськості, яке виникає через можливе проведення концертів артистів, творча діяльність яких пов'язана з країною-агресором - Російською Федерацією».

Нагадаємо також, що одеські активісти з «Ради громадської безпеки» (РГБ) відправили листа голові Служби безпеки України з вимогою заборонити в’їзд російській співачці Крістіні Орбайкайте через її виступ в окупованому Росією Криму 2014 року. Відповідну інформацію активісти розмістили на сайті свого руху.

Представники «Ради громадської безпеки» зазначили, що Орбакайте після окупації півострова співала в Севастополі на заході «Дні Москви» в червні 2014 року.

Нагадаємо, російська співачка Крістіна Орбакайте прокоментувала скасування своїх концертів в Україні. За словами співачки, концерти скасовані через небезпеку для колективу і глядачів.

Раніше повідомлялося, що концерт Крістіни Орбакайте, запланований на 6 березня в Києві, був скасований організаторами через обурення громадськості. Адже артистка також гастролює окупованим Кримом.

Вартість квитків сягала 2750 гривень, і майже усі були вже викуплені.

Крім столиці, Орбакайте також збиралася дати концерти у Харкові (5 березня), Дніпрі (7 березня) та Одесі (8 березня).

Більше про російських артистів, що встигли «засвітитися» на загарбаній території, а тепер вперто їдуть в Україну, читайте у матеріалі «Главкому» - «Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну»